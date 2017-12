Governo tem relação ruim com agências A relação entre o governo Lula e as agências reguladoras tem sido difícil desde o início da gestão petista, em 2003. Na época, o presidente se disse surpreso por saber do reajuste das tarifas telefônicas e dos combustíveis pelos jornais e alegava ser boicotado pelas agências, cuja presidência não indicou. O governo tem também asfixiado financeiramente as reguladoras - que tiveram 84% do orçamento, de R$ 5,2 bilhões, contingenciado em 2005