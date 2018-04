Governo tenta esvaziar caso de emendas

A base do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo manobrou ontem, na primeira reunião do Conselho de Ética sobre a suposta venda de emendas parlamentares, para evitar que o deputado Roque Barbiere (PTB) vá ao órgão submeter-se às perguntas dos parlamentares e para blindar o secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas (PSDB).

O encontro foi secreto, a pedido do deputado Campos Machado (PTB), um dos membros do conselho. "Não vou aceitar essa questão de democracia. Isto é demagogia", disparou ele. A base governista, com maioria no conselho, aprovou a proposta por seis votos a dois. As manifestações contrárias foram dos dois petistas da comissão.

O conselho aprovou um convite para que Roque Barbiere deponha na próxima quinta-feira. Por não se tratar de uma convocação, o deputado não é obrigado a comparecer. Durante a reunião, Campos Machado propôs que Barbiere preste depoimento por escrito em um prazo de até 30 dias a partir do momento em que for notificado do convite. A proposta, ainda não aprovada, foi vista por alguns parlamentares como tentativa de adiar explicações e esvaziar as denúncias.

Durante todo o tempo, o líder do PTB insistiu que Barbiere tem de ser tratado como denunciante, e não como denunciado, o que implicaria que ele não pode vir a ser convocado a dar explicações. Como o regimento interno e o Código de Ética da Assembleia são vagos a respeito das prerrogativas do conselho, é provável que essa tese prevaleça.

Caso Covas, Simultaneamente à reunião do Conselho de Ética, o líder do PSDB, Orlando Morando, negociou a ida de Bruno Covas à Comissão de Meio Ambiente na próxima terça-feira. O secretário deverá tratar de questões relativas à sua pasta e também dos relatos que fez sobre uma tentativa de um prefeito de lhe pagar propina. A estratégia da base, neste caso, é esvaziar a necessidade de outro depoimento de Covas - no Conselho de Ética - e evitar que seu nome conste do relatório final sobre as acusações de venda de emenda.

O conselho volta a se reunir na quinta-feira que vem para apreciar os requerimentos do PT e do PSOL, que pedem o convite ao secretário Bruno Covas, ao deputado Major Olímpio (PDT) e aos ex-secretários da Casa Civil Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), hoje senador, e Luiz Antonio Guimarães Marrey.

Marrey afirmou ontem ao Estado que "tem uma lembrança" do requerimento de informações formulado por Barbiere à Casa Civil em 22 de dezembro sobre o funcionamento de emendas. "Mas são muitos papéis. Não foi algo que chamou a atenção especialmente." E apontou para a gestão Alckmin: "(O documento) não foi apresentado em tempo hábil de ser respondido na nossa administração".