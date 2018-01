Governo terá site para denúncias de acúmulo de entulho O prefeito Gilberto Kassab visitou ontem pela manhã um terreno da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Vila Prudente, zona leste, que é usado como ponto clandestino para descarte de entulho. Kassab anunciou que o governo terá um site para receber denúncias sobre o depósito de lixo. "Temos mapeados 1.500 pontos clandestinos que serão colocados no site. Precisamos incentivar a população a nos ajudar com denúncias", defendeu.