Governo vai anunciar ações da Operação Carnaval nas estradas

As ações da Operação Carnaval, planejamento para as entradas federais durante o feriado, serão detalhadas nesta quarta-feira, 30, pelo ministro da justiça, Tarso Genro, e saúde, José Gomes Temporão, juntamente com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (RPF), inspetor Hélio Cardoso Derenne. Veja também: Polícia Rodoviária vai fiscalizar bares em estradas no carnaval Autoban estima receber 755 mil veículos no carnaval A coletiva está marcada para 15h30, na sala de retratos do Ministério da Justiça, em Brasília, e vai incluir a aplicação da Medida Provisória 415, publicada recentemente, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Durante a entrevista, serão apresentadas estatísticas sobre acidentes no trânsito durante este período e os recursos que a PRF pretende utilizar contra os motoristas infratores. A Operação Carnaval começa na meia-noite do dia 1º de fevereiro e se estenderá até meia-noite de quarta-feira, 6.