Governo vai convocar 100 mil pessoas para receber novo RG neste mês

SÃO PAULO - Cerca de 100 mil pessoas, em sete cidades, vão receber uma carta do Ministério da Justiça até o final de janeiro com a convocação para trocar o antigo RG pelo novo Registro de Identidade Civil (RIC). Moradores de Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Ilha de Itamaracá (Pernambuco), Hidrolândia (Goiás), Nísia Floresta (Rio Grande do Norte) e Rio Sono (Tocantins) serão os primeiros brasileiros a terem o RIC.

Até o final do ano, mais 1,9 milhão de pessoas serão chamadas para obter o novo documento. Segundo Marcos Elias Araújo, diretor do Instituo Nacional de Identificação (INI), os 100 mil convocados já neste mês foram selecionadas pelos órgãos estaduais ou de acordo com uma lista do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - que recadastrou eleitores para votarem em urnas biométricas.

Os primeiros contemplados irão receber uma carta indicando o local onde o novo documento poderá ser retirado. A estimativa do Ministério da Justiça é que em 10 anos todos os brasileiros terão o RIC. "Neste prazo, a nova identidade e o RG vão conviver até que a troca do documento seja completa", informou Araújo.

Nesta etapa de implantação do RIC, não há a possibilidade de o próprio cidadão ir até o órgão de identificação de seu Estado e requisitá-lo. Ainda é preciso receber a convocação. O documento é expedido pela Casa da Moeda e sua emissão é gratuita, bancada pelo Ministério da Justiça.

O RIC tem 17 itens de segurança, foi idealizado para impedir fraudes e facilitar a vida dos cidadãos na obtenção de benefícios sociais e em contratos privados, como abertura de contas e operações bancárias, reduzindo a possibilidade de erros e prejuízos. Além disso, ele reúne vários documentos, como o CPF, identidade, título de eleitor e programa de integração social (PIS) em um só.