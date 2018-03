Gráfica acusada pelo PT pede fim de ação no TSE A Editora Gráfica Pana, que imprimiu 1 milhão de cópias do folheto contra o aborto, requereu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) extinção da ação aberta a pedido da coligação que apoia a candidata Dilma Rousseff (PT). Em petição subscrita pelo advogado José de Holanda Cavalcanti Neto, a gráfica informa ao ministro Henrique Neves, relator do caso no TSE, que o empresário Paulo Ogawa, dono da Pana, não interferiu e até possibilitou a ação da Polícia Federal que, há duas semanas, confiscou 12 toneladas do material estocado no galpão da empresa no Cambuci.