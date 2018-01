Granada de brinquedo é encontrada em frente ao Deic A polícia encontrou uma granada em frente à sede do Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado (Deic), na zona norte de São Paulo. Acionado, o esquadrão antibomba do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) constatou que a suposta bomba, encontrada sob uma árvore, era apenas uma granada de brinquedo. Há duas semanas, na terceira onda de ataques atribuídos à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, os prédios do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda tiveram as entradas destruídas por bombas. Ameaças de bombas mobilizaram a cidade, como a que parou a Avenida Paulista na noite de 8 de agosto, entre a Rua da Consolação e a Rua Haddock Lobo, na região dos Jardins. Ampliada às 15h29