Grande parte do País tem calor e pancadas de chuva nesta sexta

O calor e umidade, associados a ventos fortes em altitude, mantêm a instabilidade entre o sul e norte do Brasil e causam pancadas de chuva nesta sexta-feira, 20, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade De forma mais localizada esta instabilidade também atuará em Santa Catarina e Paraná, causando pancadas de chuva de forma mais localizada e com possibilidade de temporais localizados no Rio Grande do Sul. No Norte e no interior do Nordeste, o tempo também estará instável com condições para pancadas fortes de chuva. No Sudeste, o tempo continuará abafado com pancadas localizadas de chuva no interior de São Paulo, do Rio e do centro-sul de Minas. Entre o Espírito Santo e faixa leste do Nordeste também haverá nebulosidade variável e chuvas rápidas ao longo do dia. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do Brasil.