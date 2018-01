Grande parte do País terá chuvas nesta sexta-feira

As pancadas de chuva nesta sexta-feira, 27, atingem quase todo o País, principalmente o centro-norte do Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Entre as Regiões Norte e Sudeste pode chover localmente forte, devido à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno conhecido como ZCAS.

As principais áreas de chuva forte estarão entre o Espírito Santo, Minas, Goiás e Mato Grosso. Grande parte da Região Sul terá pancadas de chuva localmente forte e localizada, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.

No nordeste e leste do Paraná e no sudoeste e sul e leste e litoral de São Paulo o dia será com poucas nuvens. Na Região Nordeste o dia será com poucas nuvens no litoral norte e nordeste da Bahia, em Sergipe, em Alagoas e leste de Pernambuco.

Nas outras áreas do Nordeste haverá pancadas de chuva, que poderão ser localmente fortes no norte e oeste da Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Ceará e no Rio Grande do Norte. As temperaturas estarão elevadas no Sul do Brasil.