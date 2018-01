Grande quantidade de drogas é apreendida no Alemão

RIO - A Polícia Civil fluminense apreendeu na tarde desta sexta-feira, 14, uma grande quantidade de drogas na Favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, onde há uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Segundo o delegado Gilson Perdigão, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os agentes investigavam a participação de menores no tráfico de drogas quando encontraram, no interior de uma casa abandonada, cerca de 750 cápsulas de cocaína, 4 mil papelotes de crack, dois quilos de maconha e cinco quilos de pó branco, ainda não identificado. Também foram encontradas anotações da contabilidade do tráfico, que serão investigadas.