Grande Rio traz Joãosinho Trinta de cadeira de rodas O carnavalesco Joãosinho Trinta vai desfilar de cadeira de rodas à frente da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, vice-campeã de 2007, penúltima escola de hoje, que começa a desfilar daqui a pouco. Ele está morando em Brasília e contou que tem um projeto da Escola de Samba das Nações, apoiada pela ONU e por multinacionais, reunindo componentes de vários países e de várias agremiações brasileiras. O projeto é ter a escola pronta em 2008 para abrir o desfile do grupo especial no domingo, desfilando como hours concours.