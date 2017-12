Grande Vitória amanhece com intenso movimento nas ruas

VITÓRIA - A Grande Vitória amanheceu nesta segunda-feira, 13, com intenso movimento nas ruas. As aulas na rede pública foram retomadas, e a expectativa é para a reabertura do comércio. Quase toda a frota de ônibus está circulando, mas o funcionamento será com horário reduzido. O Espírito Santo chega nesta segunda-feira ao 10º dia de paralisação da Polícia Militar.

A capital do Estado, contudo, ainda não está completamente de volta à normalidade. Nem todas as escolas da rede particular de ensino deverão funcionar, e os bancos só deverão reabrir em locais com policiamento ostensivo. O fechamento das agências na semana passada fez sumir o dinheiro nos caixas eletrônicos.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, garantiu que 99% da frota de ônibus será colocada nas ruas nesta segunda-feira. As únicas linhas que não irão circular são aquelas que passam por regiões consideradas mais perigosas.

A retomada do transporte público deverá ter reflexo positivo no comércio e no setor de prestação de serviços. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) orientou os lojistas a reabrir as portas.

A capital do Estado tenta retomar a normalidade após o retorno gradual de PMs ao serviço. No fim de semana, cerca de 12% do efetivo total de policiais da ativa voltou ao serviço em todo o Espírito Santo. Enquanto isso, a ordem e a segurança pública são garantidas com os soldados das Forças Armadas e agentes da Força Nacional de Segurança. Segundo o ministério da Defesa, são mais de 3 mil ao todo.