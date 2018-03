'Grandeza não é atender aos teus', diz o presidente Em seus últimos dias no governo, o presidente Lula disse ontem que aprendeu a governar não apenas com as pessoas próximas. Num discurso para prefeitos e governadores no Palácio do Planalto para anunciar novas liberações de verbas para obras do PAC, ele ressaltou que a sucessora, Dilma Rousseff, também aprendeu a "lição" e destacou a importância de parcerias também com prefeitos e governadores oposicionistas. "Ganhar a Presidência da República não dá direito de só colocar os teus no governo. A grandeza não é atender aos teus, é atender aos outros sem perguntar para onde vão."