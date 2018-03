Grávida e duas jovens são presas por tráfico de drogas Uma mulher de 25 anos, grávida de quatro meses, e duas adolescentes, uma de 15 e outra de 17 anos, foram detidas na madrugada desta quarta-feira portando 330 pedras de crack e R$ 427 obtidos por meio da venda da droga. De acordo com a Polícia Militar, as três estavam comercializando crack na Avenida Ipiranga, no quarteirão entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Boticário, no centro da capital paulista, a poucos metros da sede da delegacia de Campos Elísios (3º DP). A gestante revelou aos policiais militares que o bebê que espera é de um detento. Ela disse também que tem um outro filho de pouco mais de um ano, que fica aos cuidados de sua cunhada, enquanto ela sai para traficar. As adolescentes foram encaminhadas para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) e a mulher foi autuada em flagrante na delegacia de Santa Cecília.