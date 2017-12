Grávida e filho de 1 ano morrem em deslizamento de terra em Recife

São Paulo, 14 - Uma mulher, de 20 anos, grávida de cinco meses, e o filho de um ano morreram no fim da noite desta quarta-feira, 13, em um deslizamento de terra. As vítimas são de Cabo de Santo Agostinho, cidade na região metropolitana de Recife, segundo informações da Defesa Civil de Pernambuco.

O deslizamento aconteceu por volta das 23h desta quarta, no bairro do Malaquias, segundo a Defesa Civil, que vinha monitorando a área e já havia removido algumas famílias do local.

Parte da casa, onde estavam mãe e filho, foi atingida pelo deslizamento. Os dois chegaram a ser socorridos, mas morreram no caminho para o hospital.