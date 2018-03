Grávida morre após carro cair em canal no Rio Uma mulher grávida morreu na madrugada de ontem num grave acidente de carro ocorrido na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O automóvel em que ela estava caiu no canal da Avenida Ayrton Senna. A mulher foi a única que morreu entre os seis ocupantes do carro - os outros cinco foram levados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra, com ferimentos leves. O acidente ocorreu perto da Vila Pan Americana, depois que o motorista perdeu o controle da direção. O veículo ficou com as rodas para cima e os ocupantes só conseguiram sair com a chegada do Corpo de Bombeiros. A mulher ficou presa dentro do carro e foi retirada em estado grave. Ela morreu antes de chegar ao hospital. Até o início da noite de ontem o nome dela não havia sido divulgado. Os bombeiros informaram somente que era uma mulher negra que aparentava ter 30 anos. Os feridos - Ana Claudia Conceição, de 34 anos, Fernanda Pinto Emílio, de 19, Bruno Vasconcelos Arcanjo, de 20, Hugo Vinhas Magalhães Dias, de 18, e Clara Robert Vieira Ribeiro, de 19 - tiveram alta pouco depois de chegarem ao hospital.