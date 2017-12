Graziano obtém apoio de Dilma para cargo na ONU O candidato brasileiro ao cargo de diretor geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês), José Graziano da Silva, disse ontem ter recebido apoio da presidente Dilma Rousseff para o pleito, apesar do risco de derrota na disputa. "Perguntei se ela (Dilma) estava disposta a correr o risco, pois toda a eleição se corre o risco de perder. E ela me respondeu: "Eu tenho cara de quem tem medo de perder?"", contou Graziano, em entrevista coletiva no Itamaraty.