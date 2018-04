Greenpeace protesta na reabertura do Planalto

Três integrantes do Greenpeace subiram a rampa do Palácio do Planalto para entregar ao presidente Lula um painel de captação de energia solar. Seguranças foram acionados para retirar os manifestantes. O grupo reclama que o governo "esqueceu" de incluir fontes de energia alternativas na reforma do Palácio, reaberto hoje depois de 1 ano e 5 meses fechado. Em uma carta, os ativistas também pediram apoio à aprovação de um projeto de lei sobre incentivos para a geração de energia renovável.