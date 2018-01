Gretchen se diz maravilhada com a festa paulista Tiago Queiroz/AE A cantora Gretchen, um dos principais destaques da Camisa Verde e Branco, que desfilou pela primeira vez no carnaval de São Paulo, disse estar maravilhada com a festa paulista. "Amei foi uma emoção muito grande", disse. Ela entrou no Sambódromo na última ala, a "Profissionalismo", quando o mundo fashion entra em cena e a moda do cabelo ganha a passarela.