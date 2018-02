Greve de funcionários do metrô de Brasília chega ao segundo dia

Os trabalhadores metroviários do Distrito Federal continuavam em greve nesta quarta-feira, 24, segundo dia de paralisação. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite de ontem.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindimetrô), a entidade não havia recebido nenhuma notificação ao longo do dia e apesar da veiculação na mídia sobre decisão judicial no sentido de determinar os percentuais de funcionamento, serão mantidos os 30% de trens e empregados exigidos por lei.

Além dos funcionários operacionais, o movimento grevista conta com a adesão de parte dos empregados da área administrativa. Tal adesão fortalece a mobilização da categoria que aguarda um posicionamento do metrô e do GDF no sentido de buscar uma solução para o impasse.

No último dia 15, a categoria já havia paralisado as atividades. As 23 estações de metrô do Distrito Federal ficaram fechadas por conta da paralisação da categoria. Com a determinação, cerca de 160 mil usuários foram prejudicados.

Assembleia

Uma nova assembleia para discutir o rumo da greve deve acontecer às 20h de hoje, na praça do relógio.