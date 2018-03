Greve de ônibus prejudica passageiros na zona sul Os 301 ônibus da Viação Paratodos, que atendem 12 linhas na zona sul de São Paulo, continuavam paralisados por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, 22. Nenhum ônibus da Paratodos saiu das duas garagens da empresa. A paralisação começou por volta das 3h30. As linhas atendem principalmente os que moram no Jardim Miriam, Conceição, Jabaquara, Cupecê, Vila Joaniza e bairros na divisa com Diadema. O Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) já foi acionado, segundo a SPTrans, com 142 veículos, que estão atendendo a 17 linhas. Os motoristas e cobradores estavam reunidos desde as 4h30 na garagem da empresa, localizada na altura do nº 65 da Rua Genaro de Carvalho, em Vila Santa Catarina, e exigiam da diretoria da empresa o pagamento 50% das horas extras por eles feitas.