Greve de rodoviários afeta Metrô na Superfície no Rio

RIO - A greve dos rodoviários afeta o Metrô na Superfície, serviço de ônibus que liga as estações de Botafogo e General Osório (Ipanema), à Gávea, bairro linhas subterrâneas. De acordo com a concessionária, os motoristas não retiraram os veículos da garagem. A queixa principal dos passageiros é a de que eles têm de pagar duas passagens, a do bilhete do metrô e a do ônibus convencional.

A paralisação dos motoristas teve adesão pequena. Em algumas regiões, passageiros foram mais afetados. Quem deixa a região da Tijuca, encontra ônibus para seguir na direção Centro, mas não no sentido Méier e Cascadura, bairros da Zona Norte.

O chefe executivo do Centro de Operações da prefeitura, Pedro Junqueira, informou que a circulação dos ônibus na manhã desta quarta-feira está próxima do habitual. “O município inteiro está coberto com ônibus. Está tudo funcionando muito próximo da normalidade", afirmou.