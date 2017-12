Greve deixa 175 mil sem metrô em Recife A greve deflagrada pelos metroviários de Recife, por tempo indeterminado, prejudica cerca de 175 mil pessoas que usam o meio de transporte diariamente. A categoria, formada por 1.300 funcionários, reivindica o cumprimento do acordo coletivo firmado há três meses com a classe patronal, que inclui aumento do valor do adicional noturno e da contribuição do risco de vida. O dissídio foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que deu parecer favorável aos trabalhadores na proposta econômica, mas as cláusulas sociais ainda não foram acordadas. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) montou um esquema especial e disponibilizou 51 ônibus extras para facilitar a locomoção dos usuários do metrô. O superintendente do Metrorec, Sileno Guedes, disse que os passageiros terão de ter paciência até que seja encontrada uma alternativa para resolver o impasse. O metrô do Recife, que funciona desde 1985, possui 18 estações distribuídas por 25,2 km de extensão e está em processo de expansão com a construção de mais 10 estações. Atualmente são realizadas 289 viagens por dia. O sistema, integrado a linhas de ônibus, atende a praticamente todos os municípios da região metropolitana do Recife. As informações são da Radiobrás.