Greve do funcionalismo de Porto Alegre acaba após 12 dias

PORTO ALEGRE - Os funcionários públicos municipais de Porto Alegre decidiram voltar ao trabalho nesta sexta-feira, 13, encerrando uma greve que já durava 12 dias.

Em assembleia, a categoria, que iniciou a campanha salarial pedindo 20%, decidiu aceitar o reajuste oferecido pela prefeitura, de 6,28%, equivalente à variação anual do IPCA, a contar de 1º de maio. Também concordou com o novo valor do vale-alimentação, que passa de R$ 15 para R$ 17. Além disso, houve acordo para a participação do Sindicato dos Municipários na construção de um plano de saúde para os servidores.

Durante a paralisação, 36 das 96 escolas municipais chegaram a ficar sem atividades e a coleta de lixo esteve a ponto de ser paralisada porque piquetes impediram temporariamente os caminhões de descarregar. Os demais serviços foram mantidos.