Greve no metrô pode prejudicar 3 milhões

Os metroviários de São Paulo decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da zero hora de hoje. Três milhões de pessoas devem ficar sem o metrô, e as estações devem amanhecer de portas fechadas. A decisão pela greve foi tomada na noite de ontem, em assembléia no Sindicato dos Metroviários, por conta de divergências entre a proposta da companhia e a reivindicação da categoria sobre o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos funcionários, referente ao período de janeiro a dezembro deste ano. Durante a tarde, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que o Metrô operasse hoje com 85% de sua capacidade nos horários de pico e de 60% nos demais horários. O presidente do sindicato, Flávio Godói, afirmou que a categoria concordaria com tal determinação, desde que o Metrô abrisse as catracas para a livre entrada dos usuários. ''''Estamos pensando na população'''', disse Godói. À noite, o Metrô se disse pronto a cumprir com a operação de 85% da frota, mas informou que a abertura livre das catracas não será possível por questões legais e de segurança. ''''Eles (Metrô) alegam evasão de receita, mas se tivessem interesse político liberariam as catracas'''', afirmou o presidente do sindicato. Segundo Godói, está prevista a realização de uma assembléia da categoria, às 16 horas, para uma avaliação do movimento e decisão pela continuidade ou fim da greve. CONTRAPROPOSTA Anteontem, os metroviários já tinham decidido pela greve. Os funcionários só adiaram a paralisação por 24 horas para esperar por uma contraproposta do Metrô. Ela veio à tarde, mas foi rejeitada: a companhia propôs o pagamento de R$ 800 a título de abono e o restante da PLR de maneira proporcional ao salário de cada funcionário, totalizando uma folha inteira de pagamentos. ''''Dessa maneira, esse pagamento favoreceria os maiores salários e os altos cargos, pois quem ganha mais receberia mais'''', afirmou o presidente do sindicato. Os funcionários propõem uma participação nos resultados equivalente a uma folha e meia de pagamento, mas dividida igualmente entre os 7,5 mil metroviários. Além disso, pleiteiam o pagamento de R$ 1,8 mil a título de adiantamento em julho. O Metrô ofereceu R$ 800 para ser pago em 1º de setembro. ''''O Metrô negocia até o limite de sua capacidade e consome 67% da arrecadação com a folha de pagamento'''', dizia nota enviada pela Assessoria de Imprensa da empresa. O TRT determinou multa diária de R$ 100 mil ao sindicato, caso não sejam cumpridos os 85% de funcionamento. A arrecadação da multa seria revertida a favor do Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O não-cumprimento da decisão judicial também acarreta em responsabilização civil e penal, caso a circulação de trens não ocorra nos níveis mínimos exigidos. ALTERNATIVAS PARA O TRANSPORTE CPTM: os trens começam a circular às 4 horas. O horário de pico da manhã, das 5 às 8 horas, será prolongado conforme a necessidade. Caso a greve se estenda até o fim do dia, o mesmo procedimento será adotado no horário do pico da tarde, que é das 17 às 20 horas. Informações pelo 0800-055-0121. Metrô: o serviço da central de informações começa a funcionar às 4 horas. O telefone é 0800-77-077-22 Linhas de ônibus: as empresas de ônibus que atendem a Linha Azul tiveram a frota reforçada. Com isso, 790 ônibus servirão a região. As linhas com destino à Estação Tucuruvi foram prolongadas até o Terminal Tietê . As empresas que atendem as estações Ana Rosa e Vila Madalena, na Linha Verde, também tiveram a frota reforçada. Com isso, 215 ônibus vão atender a região. As linhas intermunicipais que vêm do ABCD terão itinerário prolongado até a Estação Santa Cruz. Na Linha Vermelha, a frota também foi aumentada e contará com 470 ônibus. Na Linha Lilás, os ônibus com destino a Santo Amaro contarão com 150 veículos. As linhas que atendem as Estações Capão Redondo e Campo Limpo serão prolongadas até a região de Santo Amaro, antigo ponto final Rodízio: a CET não havia definido até ontem à noite se o rodízio seria suspenso - são proibidos de trafegar hoje veículos com finais 7 e 8