Greve vai piorar trânsito em São Paulo É a história do gato escaldado: a semana começa com ameaça de greve em setores do transporte coletivo, e o paulistano já se prepara para o caos. Os passageiros começam a pensar em alternativas para chegar ao trabalho ou voltar para casa. E quem tem carro sabe que o trânsito vai ficar pior, e a solução é ter paciência. Na próxima quarta-feira, os motoristas e cobradores de ônibus devem começar uma greve sem prazo para terminar. Os trabalhadores não tiveram nenhuma reivindicação atendida pelos empresários do setor e tentam uma saída, em reunião nesta terça-feira com a prefeita Marta Suplicy. Também em campanha salarial, os metroviários decidem na próxima quinta-feira se cruzam os braços ou não. Eles não aceitaram a contraproposta oferecida pela Companhia do Metrô. Várias categorias têm data-base entre abril e junho. Os próprios funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão em campanha salarial e programaram um ato no pátio da empresa para sexta-feira. "São os piores meses do ano", afirmou o gerente da Central de Operações da CET, Paulo Roberto Milano. Ele acredita que a frota circulante aumente entre 20% e 25% em dias de greve de ônibus. Caso a paralisação seja confirmada, o efetivo de marronzinhos será reforçado, mas só nesta terça-feira à noite a direção da empresa definirá se o rodízio municipal de veículos será suspenso ou não. Se as duas categorias estiverem em greve simultaneamente, a cidade pode chegar bem perto do recorde de 242 quilômetros de congestionamento registrado em junho de 1996. Na época, o rodízio não estava em vigor. "É o tipo de problema que qualquer grande cidade vive. Mas se o sistema viário não estivesse tão saturado, absorveria melhor o impacto das paralisações", disse o professor Claudio Barbieiri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. "Uma pesquisa do Metrô mostrou que, de cada duas pessoas que se deslocam na região metropolitana sem ser a pé, uma faz isso de carro. Não há sistema que agüente." A saída para o problema é bem conhecida na teoria, mas pouco praticada. "Não há mágica, é preciso priorizar o transporte coletivo", enfatizou a urbanista Raquel Rolnik, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp). "Existe consenso técnico na área, mas historicamente ocorreu o inverso: só se investiu no viário." O edital de licitação do Sistema Integrado de Transporte Público, anunciado no ano passado pela Prefeitura, está em fase final de elaboração e deve ser lançado entre o fim de junho e o começo de julho. Espera-se que o processo seja concluído em até quatro meses. "Passaremos a ter um sistema organizado, coisa que não temos hoje", salientou a coordenadora do projeto, Ana Odila de Paiva Souza, da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Transportes. Para entrar em vigor, porém, o projeto dependerá da construção de novos terminais e estações de transferência de passageiros, além da adoção de bilhete eletrônico em ônibus e vans. Com isso, a estréia ficou para julho de 2003. "Num primeiro momento, o transporte formal deve recuperar a demanda perdida para o informal (peruas clandestinas). Mas depois pode reduzir uns 10% das viagens de automóvel." Por sua vez, o Metrô deve inaugurar em setembro a Linha 5, que ligará o Capão Redondo ao Largo 13 de Maio, na zona sul, e terá integração com a Linha Celeste da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A Linha 4 do Metrô está em discussão e será construída por meio de concessão de uso.