Grito dos Excluídos reúne mil pessoas em Aparecida

SÃO PAULO - O Grito dos Excluídos, movimento que acontece simultaneamente em todo o País no feriado de 7d e Setembro, reuniu aproximadamente mil pessoas no pátio do Santuário Nacional, em Aparecida, a 181 km de São Paulo.

Em sua 18ª edição, o Grito dos Excluídos enfrenta seu esvaziamento, que, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), se deve a movimentos descentralizados em todo o País.

De acordo com o bispo Dom Francisco Biasin, representante da entidade no ato desta manhã, o esvaziamento não diminui a fidelidade e deve ser ecoado pelo país. “Nosso maior desafio é ter esse grito na garganta dos jovens”, disse.

A Igreja Católica acredita na força das redes sociais para mobilizar os jovens. Segundo Dom Biasin, a participação dos jovens aumentou muito nos últimos anos e isso terá reflexo nas eleições. “Eles manifestaram uma insatisfação aos modelos existentes”, defende.

A fraca participação do público foi sentida por quem está acostumado a participar do movimento, como é o caso do funcionário público Sérgio Adriano Barbosa, que levou toda a família para o ato. “Esta é a minha terceira vez aqui e realmente está menor”, comentou, afirmando que são importantes as manifestações contra a corrupção.