Grupo armado abre fogo em locadora e mata dois no Rio

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas na noite da quarta-feira, 2, depois que um grupo armado saiu de um carro e disparou vários tiros na porta de uma locadora de vídeos na Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a suspeita é de que o crime tenha sido motivado pela disputa entre milícias da região. Um cliente da loja, de 27 anos, morreu na hora. Um funcionário da locadora levou um tiro no peito, mas sobreviveu.

As duas vítimas estavam perto de um homem armado, que supostamente seria o alvo dos criminosos. Ele morreu no local. Uma outra mulher, que estava na rua no momento dos disparos, também foi atingida, nas costas. Os dois feridos foram encaminhados ao Hospital Carlos Chagas. Os suspeitos fugiram.