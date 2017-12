Grupo armado assalta turistas na Floresta da Tijuca (RJ) Um grupo armado assaltou turistas na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e fugiu em duas vans. No caminho, os homens pararam na porta da casa do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Oscar Scheid, gritando ameaças. A polícia pediu reforço e os assaltantes fugiram, informou a Globo News. Na zona sul do Rio, dez homens armados de fuzis e metralhadoras assaltaram uma casa, hoje de manhã, no bairro Cosme Velho. Na fuga, eles renderam motoristas e levaram outros carros. Um terceiro grupo foi perseguido por policiais na zona Sul da cidade depois de ter roubado dois carros. Houve tiroteio, mas ninguém ficou ferido. Nos três casos, não houve prisões.