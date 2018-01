Grupo assalta atrizes da TV Record no Rio

As atrizes Juliana Xavier, 13 anos, e Carla Diaz, 18, ambas da TV Record, tiveram pertences e um Honda Fit roubados, no final da noite de quinta-feira, 12, na Rua Visconde de Santa Isabel, próximo do antigo Jardim Zoológico do Rio, em Vila isabel, na zona norte.

Elas estavam acompanhadas de três parentes quando foram abordadas por pelo menos quatro bandidos, que ocupavam outro Honda Fit. As vítimas saíram ilesas. O caso foi registrado na 20ª Delegacia, de Vila Isabel.

Juliana interpreta a personagem Ágata na novela "Os Mutantes". Carla Diaz ficou conhecida ao interpretar Kadija, filha de Jade (Giovanna Antonelli), na novela "O Clone", da TV Globo, entre 2001 e 2002.