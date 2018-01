Grupo assalta três bancos e mata delegado em Macau, RN Assaltantes armados com fuzis AR-15 e metralhadoras fizeram um arrastão hoje às 13h30, em Macau, a 180 Km de Natal. O grupo atacou agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste e estabelecimentos comerciais da cidade. Eles mataram um delegado e feriram outro, além de um policial civil. Até o início da noite os assaltantes não haviam sido identificados pelas polícias Civil e Militar do Rio Grande do Norte. Os bandidos executaram o delegado da cidade, Robson Luiz Medeiros Lira, que estava há dois anos na Polícia Civil. Lira nem teve tempo de sair do carro da polícia - foi atingido por um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Antônio Teixeira, delegado regional, foi atingido por tiros no rosto e braço esquerdo. Outro policial civil, Nilson Bernardes Gomes, também ficou ferido. "Enviamos 50 policiais até Macau e estimamos que o bando tenha entre 12 e 20 integrantes, mas todos agiram encapuzados", disse no final da tarde Anísio Marinho Neto, secretário estadual da Defesa Social do RN. Marinho pediu auxílio aos secretários de Segurança do Ceará, Candido Vargas Freire, e o da Paraíba, Gualberto Nóbrega. Os três Estados fizeram no início de maio um acordo operacional de combate ao crime organizado. Os bancos não quiseram informar a quantia roubada. Susto As suspeitas da polícia recaem sobre o grupo que fez assaltos a agências bancárias nos municípios de Santana do Matos, João Câmara e Touros, onde PMs foram obrigados pelos bandidos a "dançar", como nas cenas de faroeste. Na segunda-feira, o grupo teria assaltado e agredido o prefeito de Riachuelo-RN, José Marcílio Pessoa Neto, de quem roubaram R$ 22 mil destinados ao pagamento dos funcionários da prefeitura. O carro de Pessoa Neto - um Palio - foi interceptado na RN-304. Um dos bandidos pisou no pescoço do prefeito e outros desferiram pontapés. Fora de perigo, Pessoa Neto está internado em um hospital de Natal. Em todas as ações, os assaltantes utilizam picapes Ranger.