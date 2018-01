Grupo de nove turistas é assaltado no Rio Apesar da promessa do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson de Aguiar, de reforçar o policiamento em pontos turísticos da cidade, dez turistas estrangeiros foram assaltados na terça-feira, 22, em dois pontos turísticos do Rio: a Praia de Copacabana, na zona sul, e o bairro de Santa Teresa. Um grupo de nove turistas foi rendido por dois assaltantes armados com facas na praia. Eles assistiam a uma partida de futebol quando foram abordados. Uma sueca, um inglês e um neozelandês registraram queixa na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Os ladrões levaram cerca de R$ 3 mil, óculos e bolsas. Ninguém foi preso. Na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, a francesa Marine Peersman foi assaltada. Ela estava sentada em uma escada com amigos quando dois homens saltaram de uma moto, a empurraram, levaram a máquina fotográfica dela e fugiram. Na semana passada, pelo menos 22 turistas foram assaltados. No dia 14, o turista português André Costa Ramos Bordalo, de 19 anos, foi assassinado a facadas por um assaltante na Praia de Copacabana, em frente ao Hotel Pestana, a cerca de 50 metros de uma cabine da Polícia Militar.