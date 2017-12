Grupo deixa cidade às escuras para roubar banco no Pará

A cidade de Novo Repartimento, no Pará, ficou às escuras na madrugada desta segunda-feira, 1º, quando um grupo tentou roubar uma agência bancária. A quadrilha, formada por 15 pessoas, desligou todo o sistema de energia elétrica do município, deixando a cidade sem luz por volta das 3 horas. Os ladrões usaram explosivos na tentativa de assalto, mas não conseguiram roubar nada. O grupo se dividiu em dois para assaltar a agência do Banco do Brasil. Enquanto uma parte agia dentro da agência, tentando explodir o cofre, outro impedia a saída dos policiais do Batalhão atirando contra o local. Depois da explosão frustrada do cofre, os bandidos fugiram sem levar nada, segundo a PM. Os assaltantes também roubaram um veículo de uma empresa que presta serviços à Centrais Elétricas do Pará (Celpa), para ser usado como carro de fuga, que foi abandonado a cerca de 4 km da cidade, onde foi incendiado. Os bandidos, que estavam encapuzados e armados de metralhadoras, fuzis e escopetas, fizeram vários disparos pela cidade durante a fuga. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes.