Grupo é acusado de crimes em série em Pernambuco

São Paulo, 13 - Três pessoas foram presas na última quarta-feira, 11, acusadas de matar e esquartejar duas mulheres durante um ritual de suposta 'purificação', em Garanhuns, em Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Jorge Beltrão, casado com Isabel Cristina, ambos com 50 anos, e Bruna Cristina, de 25 anos, também são acusados de pelo menos outros oito crimes.

Os três moravam juntos, em companhia de uma criança de 5 anos, filho de uma outra vítima do trio, Jéssica Camila, morta em 2008, em Rio Doce, Olinda. Segundo a polícia, Bruna assumiu a identidade de Jessica, usando deus documentos e cuidando da criança.

Os três atraíam suas vítimas com uma falsa promessa de emprego de babá. Quando a vítima chegava à residência do trio, Jorge a atacava. A polícia diz que parte do ritual incluia canibalismo.

Os suspeitos foram presos após investigações sobre o desaparecimento de duas mulheres. Gisele Helena da Silva, de 31 anos, desapareceu no dia 25 de fevereiro e foi a primeira vítima do trio na cidade. Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, estava desaparecida desde o dia 12 de março. Os restos dos corpos já foram localizados e levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em depoimento, Isabel confessou a morte de Jéssica, em Rio Doce, mãe da criança que vive com o trio, informação confirmada por Jorge. A polícia está investigando as informações de Isabel, que afirma terem assassinado outras oito mulheres, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Foi encontrado um livro escrito por Jorge, onde ele conta, além de sua biografia, como eram feitos os rituais e como era feita a escolha das vítimas.

A polícia descobriu, também, os planos para mais duas mortes. As vítimas já foram identificadas. Uma seria feita no último dia 10 e a outra estava marcada para dezembro ou janeiro de 2013. Duas valas já estavam abertas no quintal da residência, segundo a polícia.