Grupo é preso tentando saquear antiga sede do Jornal do Brasil Um grupo formado por aproximadamente 30 pessoas foi detido na noite desta quarta-feira quando tentava saquear o prédio onde funcionou a sede do Jornal do Brasil, em São Cristóvão, na Avenida Brasil número 500. Hoje, a empresa funciona na Avenida Rio Branco, e a antiga sede está desativada. Os saqueadores, que teriam quebrado janelas do prédio, foram presos por policiais militares do 4º Batalhão (São Cristóvão). A PM informou que os detidos seriam moradores das favelas do Jacarezinho, Parque União e Caju.