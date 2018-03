Grupo enfrenta policiais da UPP após baile funk no Morro do Salgueiro

SÃO PAULO - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e frequentadores de um baile funk que já havia sido encerrado, entraram em confronto com PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), na madrugada deste sábado, 24, no Morro do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

Após o término do baile, diversos frequentadores insistiram em permanecer nos arredores, vários deles em um bar, perturbando os moradores daquele trecho da comunidade. Os policiais, ao abordarem o grupo, foram recebidos com paus e pedras. Tiros também foram disparados contra os PMs, que tiveram que disparar para cima com o objetivo de dispersar os baderneiros.

Vários carros estacionados na via pública foram atingidos pelos objetos jogados contra os policiais na Rua General Locker, o principal acesso ao morro. No confronto, duas pessoas ficaram feridas. Uma deles foi levada para a unidade de Pronto Atendimento da Tijuca; a outra, para o pronto-socorro do Hospital do Andaraí.

Policiais de vários batalhões, entre eles o Choque, também foram acionados e reforçam o policiamento na comunidade.