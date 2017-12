Grupo especial do carnaval do Rio não terá rebaixamento este ano

RIO - Após reunião entre 12 escolas de samba e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) no Rio, ficou decidido que o grupo especial do carnaval carioca não terá rebaixamento este ano. Atingidas por um incêndio hoje, Grande Rio, Portela e União da Ilha não serão julgadas. Haverá ainda mudança na ordem dos desfiles - as três escolas afetadas vão entrar na Marquês de Sapucaí no domingo, dia 6 de março. Originalmente, desfilariam na segunda, dia 7.

O incêndio que em três horas arruinou o trabalho de meses de centenas de funcionários dos barracões das três escolas, provocou prejuízos de cerca de R$ 8 milhões. O fogo começou por volta das 7 horas e foi controlado depois das 10 - se fosse mais tarde, quando é bastante intenso o fluxo de pessoas, acredita-se que teria provocado mortes. O trabalho de rescaldo foi acompanhando durante a manhã e a tarde por dezenas de funcionários, carnavalescos e dirigentes. Atônitos, muitos choravam.

Embora a Grande Rio seja um caso perdido, com 3,3 mil fantasias e oito carros inutilizados, seu presidente, Helio Oliveira, que chegou a passar mal de tanta tensão, tentava não esmorecer. "A Grande Rio desfila nem que seja com uma camiseta e uma pluma. A vontade não foi queimada."

O prefeito Eduardo Paes, portelense que já saiu na bateria de sua escola, foi ver os estragos e garantiu apoio financeiro às três escolas. Na Portela, 2.800 fantasias foram incendiadas, mas os carros se salvaram; na União da Ilha, as chamas consumiram 2.300 fantasias e afetaram parte dos carros. A Polícia Civil descartou a hipótese de incêndio criminoso.

Vice-campeã três vezes nos últimos cinco anos, a Grande Rio, cujo enredo fala de Florianópolis - ironicamente, o samba tem na letra o verso "o caldeirão vai ferver" - era considerada a única das três com reais chances de conquista do campeonato.

