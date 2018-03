Grupo faz arrastão em condomínio de luxo de Porto Alegre-RS

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de dez suspeitos fortemente armados fez arrastão em um prédio de luxo no Bairro Mont'serrat, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime ocorreu no domingo, 3, e um deles foi preso na madrugada desta segunda-feira, 4.

Um dos integrantes da quadrilha, que estava vestido com um colete de motoboy, rendeu o porteiro no momento em que houve a troca de turno e liberou a entrada para os seus comparsas. O grupo manteve os moradores de sete apartamentos reféns. Eles levaram dinheiro, joias, e outros objetos.

Hoje, a polícia prendeu um dos suspeitos. Com ele foram apreendidos alguns itens roubados, como o controle de um carro importado, duas fontes de energia e a mochila do porteiro. O homem foi reconhecido pelas vítimas. Ele será autuado em flagrante por roubo e, em seguida, será encaminhado ao Presídio Central. A polícia tenta identificar os outros envolvidos no crime.