Grupo faz casal refém em Moema Após duas horas de negociação, a polícia conseguiu que assaltantes libertassem uma adolescente e o namorado dela, mantidos reféns ontem à tarde em Moema, na zona sul. Quatro criminosos foram presos. As vítimas estavam no portão de um sobrado na Avenida Iraí quando foram surpreendidas pelos ladrões. A quadrilha recolheu jóias e aparelhos eletrônicos, mas, quando se preparava para sair, viu a casa cercada pela polícia. As negociações envolveram o Grupo Especial de Resgate (GER), da Polícia Civil, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM. Os ladrões exigiram a presença de um advogado. Os reféns saíram ilesos.