Grupo invade fórum em busca de armas Quatro homens invadiram o Fórum de Monte Mor, no interior de São Paulo, na manhã de ontem, em busca de armas, segundo depoimentos dos vigias do órgão. Por volta das 7h, o grupo armado invadiu o local e anunciou o assalto. Os vigias foram imobilizados com fita crepe e obrigados a deitar no chão. Os criminosos arrombaram as salas e perguntavam onde estariam as armas. Os bandidos fugiram por um buraco aberto em uma das paredes, levando chaves do fórum e R$ 45 em dinheiro.