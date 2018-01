Grupo invade igreja e destrói imagem de santos em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas investiga a ação de um grupo de pessoas que teria invadido uma igreja e destruído imagens sacras, durante a Semana Santa, no município de Boca da Mata, a 60 quilômetros de Maceió. De acordo com informações colhidas pela polícia, o grupo se auto denomina de anti-Cristo e é composto por jovens, que se vestem de preto e se reúnem no cemitério da cidade. Os integrantes desse grupo são apontados como o principais suspeitos da invasão à Igreja de Santa Rita, em Boca da Mata. Além de destruíram imagens sacras, as que ficaram inteiras foram colocaram de ponta-cabeça. O pároco da cidade, padre Nivaldo Barbosa, foi procurado por uma equipe da TV Pajuçara (afiliada à Rede Record), na manhã desta segunda-feira, 24, mas estava em estado de choque e não conseguir dar entrevista. Quem falou à imprensa foi o padre Miraldo José, do município vizinho de Anadia, que foi prestar solidariedade ao colega. Segundo ele, os vândalos não levaram nada da igreja, apenas destruíram as imagens de Cristo e de Nossa Senhora das Dores; outras imagens de santos foram colocadas de cabeça para baixo - o que aumenta a suspeita em torno do grupo intitulado de anti-Cristo. Moradores da cidade disseram que o grupo anti-Cristo surgiu há cerca de um ano é capaz de agredir os que pronunciam o nome de Jesus, apelam para santos, fazem promessas, rezam, ou manifestam qualquer tipo de crença.