Grupo que tentou resgatar presos no PA era de unidade vizinha

SÃO PAULO - Cinco dos 22 mortos na tentativa de fuga do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), em Santa Izabel do Pará, na Grande Belém, eram presos de Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), vizinha à cadeia. Eles, que estavam em uma unidade do semiaberto, faziam parte do grupo externo que usou explosivos, fuzis, carabinas, pistolas e revólveres para tentar promover uma fuga em massa no presídio de segurança máxima, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

Os policiais também prenderam na quarta-feira, 11, dois suspeitos de participar do ataque. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Wanderleia Reis da Silva e Cleibe Duarte de Oliveira foram detidos nas proximidades do Complexo Prisional de Santa Izabel e teriam confessado, em depoimento, participação na tentativa de resgate de presos. Os dois já tinham passagem pelo sistema prisional, diz a pasta.

Em perícia de um vídeo, os investigadores identificaram outros presos da colônia agrícola atuando na operação de resgate. Nas imagens, eles estariam com ao menos duas das armas que foram apreendidas depois.

A contagem dos presos também foi finalizada na tarde desta quinta-feira, 12, e não foi constatada nenhuma fuga.