Grupo rouba máquinas industriais e acaba preso Cinco suspeitos, entre eles três menores, foram detidos, por policiais militares da 3ª Companhia do 29º Batalhão, entre o final da noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, 4, após invasão, às 18h30 de quinta, à uma firma especializada em serviços de corte e costura, no Jardim Romano, região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Armados com um revólver, os acusados Michael Alves dos Santos, de 22 anos, Thiago Henrique Lana dos Santos, de 18 e três adolescentes teriam roubado uma perua Kombi e ido até a empresa. Ao invadirem a firma, os suspeitos teriam rendido quatro funcionários e obrigado todos a transportar quatro máquinas de costura industrial até a perua. Três horas após o roubo das máquinas, Thiago e dois dos menores foram detidos em uma residência também no Jardim Romano, depois que policiais militares localizaram a Kombi abandonada e conseguiram descobrir para onde os suspeitos haviam fugido. As máquinas estavam dentro do imóvel. O trio foi levado então para o 59º Distrito Policial, no Jardim dos Ipês, onde, por volta das 2h30 desta madrugada, apareceram os outros dois acusados. Segundo os policiais, Michael e o outro menor souberam da prisão dos três cúmplices e foram para a delegacia com o objetivo de assumirem sozinhos o crime, pois queriam inocentar Thiago e o irmão, um dos adolescentes detidos. Mas, como as vítimas, que estavam na delegacia, já tinham reconhecido os três que haviam sido detidos primeiro e depois reconheceram também a dupla que apareceu de repente, todos acabaram sendo presos. Michael e Thiago foram indiciados por roubo e porte ilegal de arma. Os adolescentes serão encaminhados à Febem.