Grupo também é investigado por duplo homicídio Além das quatro decapitações, o grupo de extermínio "Highlanders" também é investigado por um duplo homicídio ocorrido em 15 de janeiro de 2008 na zona sul. Diego dos Santos, de 18 anos, e o amigo Júnior, de 15, foram abordados, segundo testemunhas, por uma viatura da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), placa CMW6439/SP. Ambos foram acusados pelo suposto roubo de um Palio de uma empresa.O corpo de Diego foi encontrado em 19 de janeiro de 2008, boiando na Represa Guarapiranga e o de Júnior, em 25 de janeiro, em Itapecerica da Serra. Policiais militares do 37º Batalhão acusados de integrar o grupo de extermínio são suspeitos de participação nesse duplo homicídio. Além de serem investigados por uma chacina de cinco mortos, também no ano passado, no Morro do Índio, zona sul. A Polícia Militar alega que no dia do desaparecimento de Diego e Júnior, a viatura da Rota de placas CMW6439/SP não deixou o pátio da unidade. PMs alegaram que a viatura do 37º Batalhão apontada como a usada na abordagem de Alves, o portador de deficiência mental, também estava estacionada no quartel na hora dos fatos.