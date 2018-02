Guarda Civil prende quatro homens que vendiam drogas em blocos de carnaval

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo prendeu quatro pessoas acusadas de vender drogas aos foliões que participavam dos megablocos de carnaval na Avenida 23 de Maio, zona sul da capital paulista.

Só nesta terça-feira, 13, três homens foram detidos com 22 cigarros e 14 trouxinhas de maconha no Viaduto Santa Generosa, no bairro do Paraíso, ponto de concentração e partida dos blocos da 23 de Maio.

Na segunda-feira, 12, a GCM já havia prendido na mesma região um outro rapaz com 23 trouxinhas e 15 cigarros de maconha, 22 comprimidos de ecstasy e R$ 258,00. Todos foram levados para o 27º Distrito Policial (Campo Belo).

Nesta terça-feira desfilam na 23 de Maio os blocos Invertidos, Que Casar Que Nada e Agrada Gregos. Na segunda-feira, o novo endereço do carnaval paulistano recebeu o bloco Pinga Ni Mim, que arrastou uma multidão de amantes do sertanejo.