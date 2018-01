Guarda tenta se matar após atirar contra ex-namorada e sogra

O guarda municipal Anderson Lúcio da Silva, de 32 anos, atirou contra a ex-namorada e a mãe dela na noite de terça-feira, 4, e tentou se matar em seguida. O crime aconteceu na casa das vítimas, no bairro de Aparecida, em Belo Horizonte. Baleada no pescoço e no braço, Maria Auxiliadora Alves Pereira, de 54 anos, mãe da jornalista Tatiana Angélica, de 25 anos, morreu na hora. Tatiana foi atingida no peito e levada para o pronto-socorro João XXIII, em estado grave. Anderson atirou duas vezes contra o peito e foi encaminhado para o Hospital Odilon Peres e passará por cirurgia na manhã desta quarta-feira, 5, para a retirada das balas.