Guarulhos vai instalar 66 radares até junho A partir de março, serão instalados nas ruas de Guarulhos, na Grande São Paulo, os primeiros equipamentos de fiscalização eletrônica da cidade, que registrou no ano passado 219 mortes no trânsito. Até junho, segundo a Secretaria de Trânsito, 66 radares vão estar em funcionamento, pelo menos três em ruas próximas do Aeroporto de Cumbica.