GUARULHOS: Voo com escala Nas nuvens: parte de seu público vem do aeroporto, que fica a 10 minutos. Nas alturas: a montanha-russa é uma entre as 200 atrações do parque A ideia de um shopping próximo do aeroporto deve ter surgido durante o cochilo de um passageiro em conexão. O sonho se materializou e 65 mil pessoas, entre moradores da região e passageiros de Cumbica, frequentam diariamente o Internacional Guarulhos, que fica a apenas 10 minutos do aeroporto. Embora não tenha locais de grife ou exclusivos, o shopping tem muitas lojas de departamento e boa quantidade de serviços, alguns deles raros em centros de compras. Além do básico - chaveiro e costureira - o Guarulhos tem posto da Polícia Federal e autoescola. Além do parque Neo Geo World, a infraestrutura de cinema chama a atenção. São 4.200 assentos distribuídos pelas 15 salas da Hoyts General Cinema. A página do shopping informa que é o maior complexo da grande São Paulo. Para auxiliar os frequentadores, o Internacional encontrou uma solução interessante. Espalhou pelos corredores telefones que o cliente pode usar para acessar o serviço de informações. Fundação: 12/11/1998 Área: 117.465m2 Lojas: 300 Salas de cinema: 15 Vagas: 4.200 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 Rod. Pres. Dutra, km 230, 2425-1000. 10h/22h (dom., 14h/20h). www.internacionalshopping.com.br Na montanha O que mais chama a atenção no shopping é a parte de diversões. O destaque é o parque Neo Geo World. A área, com mais de 200 atrações, ocupa 10 mil m2 e pode ser vista dos dois pisos do local. Por lá, tem até montanha-russa e carrossel. Motorizado Parece um carrinho de golfe, mas não é. O veículo ajuda quem tem dificuldade de locomoção a transitar pelo shopping. Basta pedir o transporte a um dos seguranças. Conexão Não é preciso esperar a conexão no saguão do aeroporto. O shopping tem transporte gratuito, serviço de guarda-volumes e, para os estrangeiros, atendimento bilíngue.