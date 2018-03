Guerra e Aécio discutem caso de MG e vice de Serra

Preocupados com a situação eleitoral em Minas Gerais e articulando a definição do vice na chapa do PSDB, o presidente do partido, senador Sérgio Guerra, e o ex-governador Aécio Neves encontraram-se ontem no Estado para aprofundar a estratégia dos tucanos, que passa pelo segundo maior colégio eleitoral do País.

Diante da indefinição a respeito de quem será o vice do pré-candidato José Serra e da resistência de Aécio até o momento de aceitar a missão, os tucanos acertaram ação conjunta em Minas para fazer frente ao crescimento da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, no Estado.

Cientes de que a vitória passa por Minas, os tucanos querem fazer um contraponto à ação dos adversários no Estado. Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar à região para apoiar a candidatura do peemedebista Hélio Costa.

Os tucanos decidiram elaborar uma agenda com eventos e uma ação política mais contundente com o objetivo de turbinar as candidaturas presidencial e estadual, de Antonio Anastasia.

Campo Grande. Estava prevista para hoje viagem de Serra a Mato Grosso do Sul para participar de encontro que sacramentará o apoio do pré-candidato à reeleição, André Puccinelli. Embora seja do PMDB, que fechou aliança com o PT, ele declarou apoio a Serra. Como o tucano está com crise de sinusite, a agenda depende de melhora. Serra tem se dedicado nos últimos dias a escrever o discurso para a convenção nacional em Salvador no sábado.

A equipe convocada para montar o texto, que apontará diretrizes da campanha, tem Xico Graziano, responsável pelo conteúdo geral, e o professor Geraldo Biasotto Jr., especialista em política fiscal. Serra pediu subsídios, também, aos embaixadores Sérgio Amaral e Rubens Barbosa./ JULIA DUAILIBI E ANA PAULA SCINOCCA