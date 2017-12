Guga Kuerten ajuda vítimas da chuva em Santa Catarina

Catarinense notório, Gustavo Kuerten resolveu dar uma raquetada em prol das vítimas das enchentes em seu estado. O ex-tenista usará a estrutura de duas de suas empresas, a Guga Participações e o IGK, para ajudar os mais necessitados e reconstruir suas casas e reequipá-las por um período de seis meses. "Vamos ainda usar como base a experiência de minha mãe (Alice) como assistente social para efetivar o auxílio." Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Para Guga Kuerten este é um momento de superação social em Santa Catarina. Além de empenhar-se na ajuda às vítimas também abriu um fundo para a enchente aceitando doações em conta do Banco do Brasil, agência 1453-2, conta corrente 15.436-9. A mãe de Guga, dona Alice, sempre trabalhou para as APAES de Santa Catarina.